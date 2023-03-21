محمد عادل إمام يتعاون مع أحمد خالد موسى في فيلم «شمس الزناتي»

يعيش المخرج أحمد خالد موسى، حالة من النشاط السينمائي في عام 2023، حيث ينتظر طرح فيلمه «رمسيس باريس» في موسم عيد الفطر المُقبل، بينما تعاقد مؤخرًا على فيلم جديد بطولة محمد عادل إمام، واللذان يُعيدان فيه فيلم «شمس الزناتي»، الذي سبق وقدمه الفنان عادل إمام.

تفاصيل فيلم شمس الزناتي

ومن المُقرر انطلاق تصوير فيلم شمس الزناتي، عقب ماراثوان رمضان المقبل، حيث من المقرر أن تشارك في بطولة الفيلم النجمة ياسمين صبري، وعدد كبير من الفنانين.

أما فيلم «رمسيس باريس» يشارك في بطولته، كلا من، حمدى الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من ألفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلمز.