محمود حميدة ينشر صورة من "شمس الزناتي": عدو التمانينيات والتعسينيات

شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه عبر إنستجرام، بصورة من فيلم "شمس الزناتي"، معلقا: "عدو جيل الثمانينات والتسعينيات.. المارشال برعي".
وكان الفنان محمود حميدة نشر صورة من كواليس فيلم "الغسالة"، بصحبة عدد من الأطفال، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "أثناء تصوير فيلم الغسالة".
ويدور فيلم "الغسالة" في إطار رومانسي بين الأبطال، وتحدث بينهم مفارقات كوميدية واجتماعية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.