محمود حميدة ينشر صورة من "شمس الزناتي": عدو التمانينيات والتعسينيات

شارك الفنان محمود حميدة، متابعيه عبر إنستجرام، بصورة من فيلم "شمس الزناتي"، معلقا: "عدو جيل الثمانينات والتسعينيات.. المارشال برعي".

وكان الفنان محمود حميدة نشر صورة من كواليس فيلم "الغسالة"، بصحبة عدد من الأطفال، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "أثناء تصوير فيلم الغسالة".

ويدور فيلم "الغسالة" في إطار رومانسي بين الأبطال، وتحدث بينهم مفارقات كوميدية واجتماعية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏في بطولته، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحي وطاهر أبو ليلة.