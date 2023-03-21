ختام ورش التحريك و«cut out» والفن التشكيلي بمهرجان الإسماعيلية

اختتمت فعاليات الورشة التي نظمها مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الرابعة والعشرون، أمس، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأطفال، إذ أقيمت ورشة الورق المقصوص «cut out» تدريب الفنانة المخرجة زينب مصطفى لتعليم المتدربين أساسيات صناعة فيلم تحريك قصير من خلال تقنية الورق المقصوص.

ورشة تعليم الخط العربي بمهرجان الإسماعيلية

كما أقيمت ورشة تعليم الخط العربي تدريب أحمد رفاعي، وورشة «ستوب موشن» تدريب الفنانة نوال مصطفى، إضافة إلى ورشة التحريك للفنان عمر فرج، وقد شارك في هذه الورش أكثر من 70 مشاركًا تتفاوت أعمارهم ما بين الأطفال والشباب.

عصام زكريا يسلم شهادات تقدير للمشاركين من الأطفال

وسلم الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان شهادات تقدير للمشاركين من الأطفال والشباب في هذه الورش وسط حضور كبير من جمهور الإسماعيلية.

واختتم مهرجان الإسماعيلية فعالياته أمسـ بعد أسبوع متواصل من العروض والفاعليات الفنية والأفلام الهامة سواء التسجيلية أو الروائية، ومشاركة عدد كبير من الدول، وكانت ألمانيا هي ضيف شرف هذا العام من الدورة الـ24.