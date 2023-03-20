ختام فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية الليلة

يختتم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، الليلة، فعاليات الدورة الـ24، بعد أسبوع كامل من عروض الأفلام، وحضور العديد من الضيوف الأجانب والمصريين من مختلف الدول العربية.

موعد حفل ختام فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان الإسماعيلية

من المقرر أن يقام حفل ختام الدورة الـ24 اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة مساءً، ومن المقرر الإعلان عن الجوائز النهائية للأفلام المنافسة في الدورة الحالية من المهرجان.

عروض مهرجان الإسماعيلية

وشهد المهرجان على مدار الأيام الماضية عرض نحو 123 فيلما، منها 16 فيلما تسجيليا طويلا، و20 روائي قصير، وقد احتفي المهرجان بالسينما الألمانية هذا العام ، فكانت هي ضيف شرف هذه الدورة بعرض 6 أفلام من ألمانيا .

ويعتبر مهرجان الإسماعيلية من أهم وأقدم المهرجانات في العالم العربي، ويحرص عددا كبيرا من صناع الأفلام على حضور نسخة المهرجان هذا العام، ومنهم المنتج محمد العدل، ورمزي العدل، وخالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة.