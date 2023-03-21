«الوزراء»: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار»

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تهتم بالاستثمار في صحة المصريين؛ كونها اللبنة الرئيسة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة في شتى ربوع مصر.

وأوضح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أنه من هذا المنطلق جاءت المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، حيث تم إجراء مليون و621 ألفًا و321 عملية جراحية منذ انطلاق المبادرة في شهر يوليو 2018، وحتى منتصف مارس 2023.

جميع خدمات المبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» مجانية بالكامل

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن جميع خدمات المبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» مجانية بالكامل، فلا يتحمل المريض أي أعباء مادية، كما أنها قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، إذ تشمل جراحات «القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة»، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم توزيع المرضى مركزيًّا على المستشفيات التابعة للمبادرة؛ لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.