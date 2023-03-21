روسيا: الغرب أصبح طرفا في النزاع مع روسيا

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إنّ الدول الغربية تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب النازيين الجدد ومساعدتهم بالتخطيط للعمليات الإرهابية»، مضيفا أنّه «بتسليحهم وتزويدهم لأوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية أصبحوا أطراف في النزاع، فهم يسلحون ويزودون نظام كييف بالمعلومات الاستخبارية ويدربون النازيين الجدد ويساعدونهم بالتخطيط للعمليات العسكرية غير آبهين بالخسائر البشرية الهائلة في صفوف أوكرانيين».

وقال المسؤول الروسي إنّ الولايات المتحدة وحلفائها يمارسون البروباجاندا الإعلامية ضد موسكو في محاولة منهم لتشويه سمعة روسيا وتدميرها، إنّ الدعاية الإعلامية والأيديولوجية الغربية تهدف إلى تدمير القيم الروحية والأخلاقية والتقاليد الأسرية لدى الشعب الروسي وإعادة صياغة الذاكرة التاريخية وتقسيم المجتمع على أسس وطنية وثقافية ودينية وتشجيع الإرهاب والتطرف».

وتابع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أنّه «تحت إشراف أجهزة المخابرات الأجنبية يتم تأجيج المشاعر الاحتجاجية والانفصالية داخل روسيا، حيث يستخدم منظمو الاحتجاجات قنوات مجهولة في تطبيقات Telegram وWhatsApp في محاولات مكثفة لزعزعة الاستقرار في روسيا.