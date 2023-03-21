مستشار وزير الخارجية الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: مستعدون للتفاوض مع روسيا

أكد يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا ارتكبت أخطاءً فادحةً في أوكرانيا، مُعربًا عن استعداد كييف للتفاوض حول الأزمة.

أوكرانيا أبدت استعدادها للتفاوض وفق رؤية شاملة

وأوضح «ميكيتينكو»، خلال مُداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات التي تلقتها بلاده من الحلفاء الغربيين، أسهمت في دعم الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني، إلى أن بلاده أبدت استعدادها للتفاوض وفق رؤية شاملة لإقرار السلام، ووقف إطلاق النار بين الجانبين، مُؤكدًا أن روسيا تحتل ما يقرب من 18% من مساحة أوكرانيا، وهو ما يُصعب من مهام التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

روسيا ارتكبت الكثير من الأخطاء

وشدد يفهين ميكيتينكو، على أن روسيا ارتكبت الكثير من الأخطاء، وكانت تظن أن أوكرانيا دولة غير قوية، ويفكرون أن الغرب لن يدخل في السياق الحرب لانقسامه، منذ بداية الحرب ولم نشعر بالخوف أو تصيبنا الفوضى، ولدينا دفاع قوي للغاية بمساعدة حلفائنا، ولم تعد الصواريخ الروسية تهزنا رغم خطورتها.