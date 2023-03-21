اتحاد نقابات عمال مصر: «العفو الرائاسي» عن الغارمات والغارمين قرار إنساني وكريم

وصف هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان المبارك، بالإنساني، مؤكدا أن القرار مضمونه تحقيق أقصى معاني «الحياة الكريمة» لأسر المفرج عنهم.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

وقال إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوفير المساعدات اللازمة لأسر الغارمين والغارمات خلال شهر رمضان المبارك، يحمل في طياته أسمى معانى المسئولية الحميمية، والترابط الأسري بين الرئيس وشعبه، مشيرا إلى أن منصة الرئيس السيسي من وقت توليه الحكم، دائما تأتي فى مقدمتها أن يحيا المواطن المصرى «حياة طيبة»

أكد «المهيري»، حرص نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية على متابعة المبادرات الرئاسية في شتى المجالات وأطر تنفيذها فكرة ومضمونا وعملا، خاصة أن جميعها تصب في شرايين الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتسبب حالة من الرفاء الاجتماعي والرخاء الاقتصادي، وتؤكده حالات الاستبيان التي يعدها مركز البحوث والدراسات التابع للنقابة، عقب الإعلان عن كل مبادرة رئاسية.

ولفت إلى أنه يوثق ليكون بمثابة دروس مستفادة للأجيال العمالية الحالية والقادمة، واعتباره وسيلة مساعدة فى تطوير وتحديث آليات التنظيم العمالي، الذي أصل تأسيسه قائم على تقديم الخدمات ذات التكافل الاجتماعي، الذى تعمل على بث روح الاستقرار في العملية الإنتاجية، وهو ما نبه إليه كثيرا وزير القوى العاملة الحالي حسن شحاته، إبان كان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويتابعه عن كثب حاليا محمد جبران القائم بأعمال التنظيم النقابي.

العفو الرئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن عدد 85 من الغارمات والغارمين، وتفصيلا «45 رجلا و40 سيدة»، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المبارك.