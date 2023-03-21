نائبة التنسيقية تطالب وزير التعليم العالي بتوضيح موقف إنشاءات جامعة دمنهور

طالبت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، بتوضيح موقف الإنشاءات المُعطلة في جامعة دمنهور، وموقف كلية الطب ومستشفى جامعة دمنهور، وتأخر افتتاح عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات، وذلك بحضور الوزير.

وقالت نائبة التنسيقية، في كلمتها: «إذا صلحت الجامعة صلح المجتمع، أتكلم عن مشكلات جامعة دمنهور التي تخدم أبناء محافظة البحيرة، المحافظة الكبيرة المترامية الأطراف، إذ مرت الجامعة بفترة عصيبة نتيجة الفساد، ولا تزال حتى الآن تجني ثمار عصيبة نتيجة هذه الفترة».

95% نسبة تنفيذ كلية طب الأسنان

وأضافت أن مشكلات جامعات دمنهور تحتاج ساعتين للحديث عنها وليس دقيقتين، وأول مشكلة هي مشكلة كلية طب الأسنان «المنشأة» ونسبة التنفيذ 95%، بتكلفة 143،913،226 مليون جنيه، لماذا حتى الآن لم يتم استكمال أعمال الكلية والتي كان من المفتروض الانتهاء منها منذ سنتين.

وتحدثت النائبة عن إنشاءات كلية طب دمنهور والمستشفى الجامعي البعيدة كل البعد عن معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلةً: «محتاجين تدارك الأمر حالا».

كما تناولت مشكلة كلية الفنون التطبيقية بفرع جامعة دمنهور بالنوبارية، التي تم إضافتها للجامعة منذ 2019، وحتى الآن لم تستقبل طالبا واحدا، وسألت الوزير عن السبب.

وكذلك تحدثت نائبة التنسيقية عن موقف العاملين المنتدبين بكلية التربية النوعية فرع النوبارية، والمدينة الجامعية المخصصة للطلبة بالنوبارية، وعدم اتخاذ جامعة دمنهور أي إجراءات فاعلة لاسترداد هذه الوحدات لاستفادة أولادنا منها، وكذلك موقف تجهيزات المعامل بكلية الحاسبات والمعلومات بفرع النوبارية.

تشكيل لجان عاجلة لحل المشكلات

وطلبت من الوزير تشكيل لجان بشكل عاجل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث وحل مشكلات جامعة دمنهور.