رئيس مجلس النواب يهنئ مصر والأمة بحلول شهر مضان

هنّأ المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأمة الإسلامية والشعب والمصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

رئيس مجلس النواب

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم: «تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية بعد ساعات قليلة، بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن والعمل الصالح والقرب من الله سبحانه وتعالى وبهذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعاً، أتوجه باسمي وباسمكم جميعاً بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بوجه عام، والشعب المصرى بوجه خاص، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعا».

شهر رمضان

وتابع المسشتار جبالي: «كما ندعو الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه الأيام الجليلة وعلى مصرنا الغالية بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».