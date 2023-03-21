مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة تنظم حملة توعوية لتنمية الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالتعاون مع وزارة الصحة

في إطار فعاليات مبادرة باطلو أبيض ضد ختان الإناث قامت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية طلاب طب مصر بزيارة مركز صحة الطالبية بشارع الهرم ومركز صحة نزلة السمان بشارع أبو الهول لتنفيذ حملة توعوية لتنمية الأسرة ونشر الوعي لقضايا الصحة الإنجابية (الممارسات الضارة ضد النساء) وذلك على المترددين بالوحدات.

وقالت الدكتورة راندة فخر الدين المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن زيارة اليوم تعتبر زيارة ذات تأثير رائع حيث أن الوحدات الصحية بوزارة الصحة والسكان تعتبر حل من الحلول الأساسية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي ورفع الوعي حول قضايا تنظيم وتنمية الأسرة.

وأضافت الدكتورة أروى البغدادي المسئول الوطنية عن لجنة الصحة الإنجابية في الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب بمصر أن لدينا مبادرات قد تساعد في تقليل نسب العنف ضد المرأة في مصر ولكنها لا تحظى بالدعم الكافي ومثل هذه الحملات تعتبر أساسية ومحورية في نشر الوعي وضمان فعاليتها.

وقال الدكتور محمد جميل المسئول الوطني عن برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي أن 23 % من نساء مصر يتعرضن للعنف النفسي و11.8 % يتعرضن للعنف الجسدي والجنسي وكثير من النساء والفتيات يوميًا يتعرضن للعنف بكل أشكاله.

والجدير بالذكر أن مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة تعمل على تحسين حياة أفراد المجتمع من خلال محورين أساسين هما الصحة والتنمية المستدامة حيث يكمن الهدف الأساسي للمؤسسة في بناء مجتمع متوازين يسهم كل أفراده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والاتحاد الدولي لجمعيات طلاب طب مصر هي جمعية غير حكومية وهي منظمة طلابية تمثل أكثر من 100000 طالب طب في جميع أنحاء مصر، وهي عضوٍ كامل في الاتحاد الدولي لجمعيات طلاب الطب والتي تعد الهيئة الرسمية لطلاب الطب حول العالم والمعترف بها دوليًا من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة.