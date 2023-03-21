تفاصيل زيارة محمد صلاح لقريته: تابع مباراة الكلاسيكو على مقهى وتجول في الشوارع

فاجئ اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، والديه وعدد من الأصدقاء، بالتواجد داخل مسقط رأسه بقرية نجريج، إحدى قرى مركز ومدينة بسيون، في منتصف الليل.

كشف المهندس ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، تفاصيل زيارة النجم الدولي مسقط رأسه بقرية نجريج، وقضائه نحو 12 ساعة داخل قريته والجلوس على إحدى المقاهي والسير في شوارع القرية مع بعض زملائه وتهنئة والدته بعيد الأم.

صلاح يستعيد ذكريات الطفولة

وقال عمدة قرية نجريج في تصريحات، لـ«الوطن»، إن اللاعب وصل القرية الساعة 12 منتصف ليل الأحد، داخل سيارة برفقة شقيقه، ودون علم والداه أو أي شخص من القرية، ووصل لمنزله وفوجئ والديه بدخوله عليهما، وحرص على تقديم التهنئة إلى والدته بمناسبة عيد الأم.

وأشار عمدة قرية نجريج، إلى أن اللاعب حرص على الالتقاء ببعض أصدقائه داخل القرية، والجلوس معهم على أحد المقاهي، وأيضا في أحد محلات الهواتف المحمولة بالقرية، كما شاهد مع بعض أصدقائه مباراة ريال مدريد وبرشلونة على كافتيريا «ابن عمه» وتحمل اسم اللاعب وصوره، والتقط مع الأصدقاء صور، ثم تجول في شوارع القرية مستعدا ذكرياته، ثم غادر في الواحدة ظهر، الإثنين، داخل إحدى السيارات متوجها إلى معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يستعد لخوض بعض المباريات ضمن تصفيات بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.

يذكر أن النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، تم زيارته إلى قريته، نجريج، هي الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، بعد آخر زيارة له بالقرية في عيد الفطر.