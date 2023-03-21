زراعة الأشجار بمدن وقرى 4 مراكز بكفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

شهدت مراكز ومدن وقرى قلين، وسيدي سالم، والحامول، والبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، زراعة الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «تتحضر للأخضر»، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين، وجانبي الشوارع، والمدارس، ومراكز الشباب، والوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، والطريق الموازي لروافد الطريق الدولي، لإظهار الشكل الجمالي والحضاري.

زراعة الأشجار بمدن وقرى 4 مراكز بكفر الشيخ

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، توزيع الأشجار المثمرة على الوحدات المحلية والمدارس والمصالح الحكومية بقلين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وجرى توزيع 9 أنواع من أشجار الزينة والمثمرة هس: «ليمون، وجوافة، وزيتون، وبرتقال، وبزرومي، وجزورين، ورمان، وأكاسيا، ونبق»، على الوحدات المحلية للمركز والمدينة بجانب الإدارات الصحية، والزراعية، والبيطرية، والتعليمية، ومنطقة مياه الشرب، وهندسة الري، وهندسة الصرف، ومداخل المدينة، والحدائق العامة، والمنتزهات، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة.

كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة بالمدخل الشرقي لمدينة سيدي سالم، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومختلف الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس، والمؤسسات الحكومية، لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة الهواء.

زراعة الأشجار بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال زراعة الأشجار بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي حتى محيط منطقة النصب التذكاري، مشدداً بالإشراف والمتابعة المستمرة علي روي الأشجار وزراعتها بشكل جمالي، وذلك للحفاظ على هذه الأشجار، ولإظهار الشكل الجمالي والحضاري في المدينة، واستمرار زراعة الأشجار في الميادين والشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، لزيادة المساحات الخضراء بما يُحقق تغيراً للأفضل في قطاع النظافة والتجميل.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمر بحديقة الطفل بوسط مدينة الحامول، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، فضلاً عن زراعة الأشجار بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، والمناطق السكنية، وأيضاً بالمدارس، والمؤسسات الحكومية، ضمن توصيات مؤتمر المناخ، وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.

استلام 225 ألف شتلة مجاناً

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، قد شهدوا استلام 225 ألف شتلة مجاناً من شتلات «الليمون، والزيتون، والجوافة، والرمان»، وغيرها من الأنواع المختلفة، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، والمناطق السكنية، والمدارس، والمؤسسات الحكومية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.