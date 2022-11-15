زراعة الأشجار المثمرة بمحيط مدارس كفر الشيخ.. «مظهر حضاري وحفاظ على البيئة»

زراعة الأشجار المثمرة بمحيط المدارس مبادرة حرصت عليها عدد من المدارس في محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ Cop27.

المبادرة التي يُشارك فيها طلاب المدارس والمُعلمون حازت على إشادة كبيرة من المواطنين وأولياء أمور الطلاب، ومنهم من ساهم في زراعة الأشجار ونقل شتلات من حدائقهم الخاصة للمشاركة في المبادرة.

«بنزرع أشجار بمحيط المدارس عشان نحافظ على البيئة من التلوث ونخلي المظهر الحضاري والجمالي قدام المدارس حلو عشان حتى نفتح نفس الطلاب على التعليم»، بهذه الكلمات بدأ ماجد عبد الله، أحد مديري المدارس في كفر الشيخ حديثه لـ«الوطن».

وأضاف «عبد الله»، «المبادرة مكلفتناش حاجة خالص لأننا استخدمنا بذور الفواكه المنزلية في أعمال الزراعة، وكل معلم عنده شتلات منزلية ساعد بيها وزرعنا عدد كبير من الشتلات وبكرة يبقى محيط المدارس حدائق فواكه كبيرة».

المبادرة مستمرة حتى بعد انتهاء قمة المناخ Cop27 بحسب علاء إسماعيل، أحد مديري المدارس في كفر الشيخ: «احنا مستمرين في زراعة الأشجار المثمرة والنباتات بمحيط المدارس وفي حدائق المدارس حتي بعد انتهاء قمة المناخ، وده عشان نحافظ على البيئة، ونشوف كل حاجة خضرة قدامنا».