محافظ الشرقية يتابع زراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدء تنفيذ أعمال زراعة الأشجار المثمرة على جانبي المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها ، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية للتشجير لزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية وضعت خطة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة بنطاق المحافظة، لافتا أن هذه المبادرة تأتي في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها «العمل المناخي» لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار.

زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت مراكز ومدن الإبراهيمية والحسينية ومنيا القمح والزقازيق بالبدء في زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل المدن وحفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.