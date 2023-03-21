وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية والتطوير بمستشفى بلبيس 

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفي، وانتظام سير العمل به، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى، حيث قام بتفقد الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وتابع توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالات الطوارئ.

متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية

وتفقد وكيل وزارة الصحة وحدة الأشعة المقطعية والتأكد من عملها بكفاءة، مؤكداً أهمية متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية.

كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى مرضى القصور الكلوي، لمعرفة احتياجاتهم الطبية، وتقديم الدعم النفسي لهم، ومهنئا السيدات بعيد الأم، والعاملين والمرضى بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وموجهاً إدارة المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية لهم، وتعديل مواعيد تقديم خدمة الغسيل الكلوي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع ظروف المرضى.

أعمال التطوير الجارية بقسم الأشعة

كما تفقد «مسعود» أعمال التطوير الجارية بقسم الأشعة، والبالغ التكلفة التقديرية لها مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، موجهاً باستدعاء المشرف المسؤل عن متابعة الأعمال بالمديرية غدا بمكتب وكيل الوزارة، نظراً لتلاحظ عدم متابعته المستمرة للأعمال المنفذه، كما وجه وكيل الوزارة بضم جميع الخدمات الخاصة بالعيادات الخارجية بمكان واحد، وتخصيص غرفة لسحب العينات بها، مع وضع جهاز أشعة متنقل داخل قسم الاستقبال والطوارئ، تيسيرا على المرضى.