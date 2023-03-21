وزير الصحة يوجه بالإسراع في بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية الإسراع في بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية نظرا لما يقدمه المعهد من خدمات طبية وعلاجية متقدمة لعدد كبير من المرضى يوميا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»؛ لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وزير الصحة يوجه بتطوير خطة التثقيف الطبي للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجّه بتطوير خطة التثقيف الطبي للمواطنين، بما يساهم في تحسين الصحة المجتمعية للمواطنين، فضلاً عن توجيهه باستحداث دبلومات مهنية متخصصة في تخصصات العلوم الصحية، وذلك عقب اطلاعه على الخطة التنفيذية لعمل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لعام 2023 والأطر الزمنية لتنفيذها، إذ تضمنت عددا من المحاور على رأسها رفع المستوى الصحي للمواطنين، التدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع مقدمي الرعاية الصحية وفقا للمعايير العلمية، استدامة وتطوير منظومة البحث العلمي، دعم سبل التعاون الطبي مع الجهات المختلفة، تنفيذ مشروع التحول الرقمي، تطوير ورفع كفاءة جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة والخدمات المقدمة بها واستحداث خدمات علاجية جديدة طبقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بالزيارات الميدانية الدورية على المنشآت الصحية بالمحافظات باختلاف تبعياتها لقطاعات الوزارة، التي أشارت إلى المرور على 270 زيارة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لتذليل العوائق التي تواجه منظومة العمل، لافتا إلى اطلاعه على ما تم إنجازه ضمن المشروع الخاص بإنشاء البوابة الإلكترونية لمنظومة الرقابة والمتابعة، التي تستهدف رقمنة الأنشطة والزيارات وإنشاء نظام تتبع للملاحظات، فضلاً عن قياس مؤشرات التطوير بناء على الزيارات.

الوزير يشكر جميع مديري مديريات الشؤون الصحية

وأشار إلى أن الوزير وجّه الشكر لجميع مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات على النشاط الملحوظ خلال الفترة الماضية وتكثيف حملات المرور الدوري على مختلف المنشآت الطبية لمتابعة سير منظومة العمل والتأكد من توافر الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن قياس مدى رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم؛ بما يضمن تحسين الصحة العامة.

وأضاف أن الوزير اطلع على الخطة التنفيذية لمحافظة المنيا خلال عام 2023، التي تضمنت محاورها الميكنة والتحول الرقمي وتوفير القوى البشرية لتلك الأعمال، استمرار توفير حزم تدريبية متخصصة للعاملين، استحداث خدمات طبية وعلاجية جددية وفقاً للاحتياجات، استدامة تقديم الخدمات الصحية للمرضى وفقا للمعايير الدولية، تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المختلفة.