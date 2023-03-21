الجامعة البريطانية في مصر تنتخب مجلسا أكاديميا بإشراف لجنة مختصة

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، نتيجة انتخابات المجلس الأكاديمي للجامعة، لاختيار عدد من الأكاديميين والشباب، لتمثيل أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، لتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المؤثرة في تشكيل مستقبلها وتوصيل صوتهم للقيادات، تزامنًا مع استراتيجيتها الجديدة.

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن فكرة انتخابات المجلس الأكاديمي للجامعة، مستوحاة من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحث دائمًا على أهمية مشاركة الشباب في صنع القرارات، وتنمية مهاراتهم، ومنحهم دورًا فاعلًا في المجتمع، من خلال المشاركة النشطة في كبرى المشروعات التي تعمل عليها المؤسسات، لافتًا إلى أن تشكيل المجلس يأتي أيضًا في إطار الجهود التي تقوم بها الجامعة البريطانية في مصر، للارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي لديها.

وتابع الدكتور «لطفي» أن المجلس الأكاديمي بالجامعة، يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ استراتيجية الجامعة البريطانية، إذ يأتي ذلك انطلاقًا من مسؤولية المجلس في تقديم المشورة لمجلس الجامعة، بشأن مجموعة متنوعة من الشؤون الأكاديمية، مثل المعايير الأكاديمية وأساليب التدريس والتعلم الجديدة، والمناهج والبحوث، وقبول الطلاب، فضلًا عن إبداء التوصيات والرأي في الأمور التي يحيلها مجلس الجامعة إليهم، وذلك من شأنه زيادة الوعي بالقيادة والإدارة وأهميتهما، وتوفر فرصة للقادة الشباب الطموحين في اتخاذ قرارات مؤثرة، والمساهمة بشكل هادف في النهوض بكلياتهم والمؤسسة ككل.

وتم إجراء الانتخابات، بإشراف فريق من وحدة دعم الإنتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ترأسه السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ومدير مركز دراسات مصر والشرق الأوسط بالجامعة، وذلك حرصًا من الجامعة على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية والتأكد من نزاهتها، فضلًا عن تعريف الناخبين بإجراءات عملية الانتخاب ووضع الأسس العامة التي يجب مراعتها، واستيفاء جميع المعايير اللازمة لأجل انتخابات شفافة.

وقال السفير محمود كارم إن الجامعة البريطانية في مصر تخطو بثبات نحو تشجيع وتمكين الشباب، من خلال المشاركة الفعالة فى المجلس الأكاديمي للجامعة، التي تمت من خلال عملية انتخابات نزيهة، مضيفًا أن الجامعة تدعم كل سبل مشاركة الطلاب في أنشطتها، وهو ما ظهر اليوم بحضور رئيس اتحاد الطلاب عملية فرز الأصوات الناخبة لإعلان الفائزين.

وشهد عملية فرز الأصوات عدد من عمداء الكليات ووكلائهم، فضلًا عن تواجد المرشحين، ويعد المجلس الأكاديمي للجامعة بمثابة لجنة فرعية لها دور مهم، ويرأسها رئيس الجامعة البريطانية، ويضم ممثلين عن الجامعة في مختلف القطاعات، حيث يشمل عددًا من الأكاديميين، والموظفين، ورئيس اتحاد الطلاب، وممثلين عن الأسر الطلابية بالجامعة.

وكان قد ترشح في انتخابات المجلس الأكاديمي للجامعة، 39 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ممثلين عن 9 كليات من الجامعة وهى كلية الصيدلة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، كلية الفنون والتصميم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الاتصال والإعلام، كلية الأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية هندسة الطاقة والبيئة، وفيما يتعلق بكليتي القانون وكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات تم اختيار الأعضاء الممثلين عنها بالتزكية.