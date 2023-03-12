الجامعة البريطانية في مصر تستقبل وفدًا من جامعة لندن ساوث بانك

استقبلت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وفدًا رفيع المستوى من جامعة لندن ساوث بانك البريطانية (LSBU)، الشريك الدولي المعتمد للجامعة البريطانية في مصر، لبحث سبل ضمان الجودة الأكاديمية والمعايير الدراسية بالجامعة، وتفعيلًا للعلاقة التعاونية والشراكة المستدامة بين الجامعتين.

الجامعة البريطانية في مصر

يأتي ذلك في إطار الزيارات المتبادلة مع شركاء النجاح المحليين والدوليين من الجهات المتعاونة مع الجامعة البريطانية، ولتبادل الآراء حول الموضوعات ذات الاهتمام مثل، مناقشة البرامج الدراسية المشتركة بين الجامعتين، وسبل تطويرها وإداراتها، فضلًا عن وضع خطط تعاونية مستدامة تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من هذه الشراكة، وبحث سبل التبادل التدريبي للطلاب.

الوفد يتكون من 25 عضو هيئة تدريس

وترأس الوفد المكون من 25 عضو هيئة تدريس ومتخصصين في الجودة الأكاديمية، كلًا من الدكتورة ماندى مادمينت، العميد الأكاديمي لجامعة لندن ساوث بانك العالمية، والأستاذ الدكتور كريس هارتى، عميد كلية العمارة البيئية بجامعة لندن ساوث بانك، والسيد إيسيتا ايدموندسن، رئيس الشراكات الدولية، والسيد كالبش خيتيا، كبير مستشارى ضمان الجودة.

الزيارة استمرت 3 أيام

واستمرت الزيارة لمدة ثلاثة أيام، تضمنت العديد من الفعاليات المختلفة مثل متابعة سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية، وإلقاء محاضرات لطلاب الجامعة وتنظيم ورش عمل وندوات، فضلًا عن مناقشة ووضع خطط لأداء الكليات وتطويرها، بالإضافة إلى ترتيب الاستعدادات لاستقبال طلاب الجامعة البريطانية لقضاء فصل دراسي بحرم جامعة لندن ساوث بانك، في الفترة من 30 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.