الجامعة البريطانية بمصر تفوز بالمركز الأول إقليميا في مسابقة تحدي البحوث بدبي

فاز طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، بالمركز الأول إقليميًا، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(MENA)، فى مسابقة تحدي البحوث الإقليمية والتي نظمتها CFA Society Emirates و CFA Society Jordan، في دبي، وذلك بمشاركة 11 فريقا جامعيا ممثلا عن 9 دول.

التصفيات النهائية

تعد الجامعة البريطانية في مصر، ممثلة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، هي الجامعة المصرية الوحيدة، التي فازت بالمركز الأول في هذه المسابقة، ومن المقرر أن يمثل طلاب الجامعة البريطانية مصر في التصفيات نصف النهائية الإقليمية – أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) – والتي ستعقد خلال يومي 6-7 أبريل 2023.

ويشارك في المسابقة العالمية 2023 عدد 119 مسابقة محلية تضم أكثر من 1000 جامعة ممثلين في أكثر من 6500 طالب من 90 دولة حول العالم، وجميعهم يتنافسون على عدة مدارات تصعيدية تدار بنظام جولات تصفية تبدأ بالمستوى المحلي ثم الاقليمي وتختتم بالعالمي.

وتوجهت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بالتهنئة إلى الفريق الفائز، مؤكدة حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لأبنائها الطلاب لتحقيق مزيد من الإنجازات فى كافة المسابقات الدولية، ودعمهم بشكل كامل وتشجيعهم للمشاركة في مختلف المسابقات، استكمالًا لإرث والدها ومؤسس الجامعة الأستاذ الراحل فريد خميس.

تقدم الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالتهنئة إلى كل من الطالب يوسف عادل، والطالب محمد مصطفي، والطالب مارك موريس، الطالب محمد حجازي، أعضاء فريق طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة، لأدائهم المشرف في مسابقة، والذي يعكس وبجدارة مستوى التميز والعلم الذي يمتلكوه، بمساعدة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مؤكدًا أنهم مثال يحتذي به للكوادر الطلابية التي تعمل الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم لهم ليصنعوا نجاحًا وتميز يساهم في بناء الوطن والارتقاء به، تقديرًا لقيمة دور العلم والعمل في تنمية المجتمعات.

خبرات مهنية

وأكد الدكتور لطفي، أهمية مثل هذه المسابقات لأنها تكسب الطلاب خبرات مهنية في مجال دراستهم، وتزودهم بتجربة واقعية لدعم مساراتهم المهنية المختلفة، وذلك انطلاقًا من مبدأ التعليم بالممارسة والتدريب، الذي يعزز قدرات الطلاب.

من جانبها، أعربت الدكتورة ودودة بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، عن سعادتها بفوز طلاب التخصص المالي بالكلية، وتحقيقهم إنجازًا رائعًا، موضحة أنهم أول فريق مصري يفوز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء هذه المسابقة، كما سيقوم فريق الجامعة البريطانية بهذا الفوز بتمثيل مصر في المسابقة الدولية EMEA regional semifinals2023 والمقرر عقدها في أبريل المقبل.

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر، ممثلة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، تعد الجامعة الوحيدة في مصر، التي فازت بالمركز الأول في مسابقة CFA ثلاث مرات متتالية على المستوي المحلي، خلال الأعوام الماضية.