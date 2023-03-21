محافظ كفر الشيخ في عيد الأم: الدولة تعمل على تمكين المرأة

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 21 مارس، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر عامة، وأمهات كفر الشيخ خاصةً، بمناسبة عيد الأم، لما يقُمن به من جُهد وتضحيات لبناء مجتمع قائم على الترابط والعطاء والعمل، ويقدمن شهداء لرفعة هذا الوطن، في يوم وفاء الأبناء بأمهاتهن، والتي حملت على عاتقها رحلة طويلة من البذل والعطاء والتفانى والتضحية، في رعاية أبناءها، وتحمل كافة الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤلية تجاه أنفسهم ووطنهم.

المحافظ: عيد الأم ذكرى عظيمة تجسد معاني الحب والعطاء

كما بعث «نور الدين»، برسالة حُب وود وتهنئة لجميع أمهات الشهداء بجمهورية مصر العربية عامة وكفر الشيخ خاصةً، مؤكداً أن عيد الأم ذكرى عظيمة تجسد معاني الحب والعطاء، قائلاً: «الأمهات هن رمز للحكمة والصبر والعطاء، وندين لكل أم كانت السبب فى وجود أبناء يفخر بهم وطنهم وأهلهم، فهن مثال الحكمة والصبر، ونتقدم إلى جميع الأمهات بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان»، داعياً الله ان يحفظ جميع أبناء مصر من كل سوء أو مكروه.

محافظ كفر الشيخ: الدولة تعمل على تمكين المرأة

وأوضح «نور الدين»، أن للمرأة دور كبير في المجتمع، وهي جزء لا ينفصل عنه بل مُكون أساسي له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لافتاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، مردفاً إلى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة.