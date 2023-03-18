تخفيضات على هدايا عيد الأم 2023 بنسبة 40%.. الأسعار تبدأ من 22 جنيها 

تخفيضات شهدتها الأسواق تزامنا مع اقتراب عيد الأم، أبرزها ما أعلنته إحدى السلاسل الشهيرة في المحافظات، التي قدمت تخفيضات كبرى على البلاستيكيات بنسبة كبيرة تصل إلى 40% من قيمة المنتج.

تخفيضات المنتجات البلاستيكية بمناسبة عيد الأم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز التخفيضات على هدايا عيد الأم أبرزها البلاستيكيات وأدوات النظافة والبلاستيك المتمثلة في كافة أنواع بلاستيكيات المطبخ التي تعد هدايا عملية لعيد الأم، والتي تتوافر في تلك السلسلة الشهيرة في كافة المحافظات حيث تستمر التخفيضات حتى نهاية شهر مارس الجاري.

تخفيض على أدوات المطبخ

كما برزت تخفيضات هدايا عيد الأم 2023 في التالي:

- صينية بلاستيكية بسعر 22 جنيهًا بدلًا من 32 جنيهًا بتخفيض 31% بتوفير قدره 10 جنيهات.

- 6 أطباق كيك بسعر 35 جنيهًا بدلا من 45 جنيهًا بتخفيض 22% بقدر 10 جنيهات.

- طقم تسالي إكليريك 3 قطع بصينية وغطاء بسعر 149 جنيهًا بدلا من 249 جنيهًا بتخفيض 40% بقدر 100 جنيه.

- زجاجة ماء سهلة القبض بسعر 125 جنيهًا بدلا من 159 جنيهًا بتخفيض 21% بقدر 29 جنيهًا.

- طقم بلاستيكي للبهارات بسعر 239 جنيهًا بدلا من 315 جنيهًا بتخفيض 24% بتوفير قدره 76 جنيهًا.