أفكار هدايا عيد الأم 2023.. بأسعار تبدأ من 175 جنيها ومناسبة لشهر رمضان

تحتفل مصر والعالم غدًا بعيد الأم الذي يوافق الـ21 من مارس كل عام، وتتجه الأنظار نحو شراء الهدايا المختلفة وتقديمها للأمهات تكريما لهن واعترافًا بالدور الذي الذي يؤدينه في تربية الأبناء والتضحيات المقدمة لهم، لذا يبحث الكثيرون عن أفكار هدايا عيد الأم 2023.

وتبادر المحلات بعمل عروض في الفترة التي تسبق عيد الأم، لتسهيل مهمة الشراء وجذب المزيد من الزبائن، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أفكار هدايا عيد الأم 2023 وأسعارها المعلنة بالمحلات، ضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

أفكار هدايا عيد الأم 2023 وأسعارها

- يمكنك شراء مروحة بجميع أنواعها في عيد الأم ويتراوح سعرها من 250 جنيها إلى ألف جنيه.

- شراء خاتم من الذهب، أو إكسسوار بشكل عام حسب تفضيلات وذوق الأمهات.

- شراء ذهب صيني أو فضة، إذا كنت ممكن يحبون الحلي والإكسسوارات، وهذه الهدية في عيد الأم ربما لا تتجاوزها سعرها 200 جنيه.

- ضمن أفكار هدايا عيد الأم يمكنك شراء طقم قهوة تركي نحاسي 12 قطعة بسعر 634 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة عبر منجر أمازون الإلكتروني، وهو قابل للإدخال في الميكرويف والغسل في غسالة الأطباق.

هدايا عيد الأم 2023

- مجموعة أدوات للقهوة التركية، مكتوب عليها كلمة «شكرا» مناسبة لعيد الأم، وهي عبارة عن كنكة قهوة وفناجين قهوة مصنوعة من الفخار البيج بسعر 970 جنيها.

- بطانية عالية الجودة لسرير مقاس 220×240 سم، خفيفة الوزن، بسعر 370 جنيه.

- طبق تسالي رمضان خشب مكون من 3 قطع على شكل هلال ونجمه وفانوس ذهبي لامع بالغطاء من أكاسيا شوب بسعر 180 جنيها.

- طقم رمضان مكون من 4 قطع وطقم رانر و5 أشكال رمضانية مجسمة، بسعر 190 جنيها.

- مجموعة هدية عيد الأم تتكون من وسادة وكوب وكوستر وميدالية وشمعة، بسعر 350 جنيها.

- صندوق مجوهرات صغير من الجلد الصناعي، وقلادة حلقة تخزين ومنظم صغير مجوهرات حالة مزدوجة الطبقات، بسعر 175 جنيها.