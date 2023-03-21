الداخلية: بدء التشغيل التجريبي لـ3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة

نظمت وزارة الداخلية احتفالية لإعلان بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة (العاشر من رمضان في الشرقية- 15مايو بالقاهرة - أخميم الجديدة في سوهاج)، التي شيدت وفقا لأعلى المقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة خلال فترة زمنية قياسية.

جاء ذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، ورموز الفكر وعدد من الفنانين ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.