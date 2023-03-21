الداخلية: ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة 25 مقعدا مدرسيا من مدرسة بالبساتين

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (3 أشخاص) بتهمة سرقة (25 مقعدا مدرسيا – 3 أبواب) من داخل غرفة غير مُحكمة الغلق -مُستغلة كمخزن- بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين ونقلها باستخدام دراجة نارية توك توك قيادة أحدهم.

ضبط المسروقات

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ بإرشادهم ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم مالك مخزن خردة كائن.