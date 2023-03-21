الداخلية: القبض على شخصين بـ24 كيلو حشيش و3 آلاف قرص ترامادول بالمعادي

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما (كمية من الحشيش المخدر وزنت 24 كيلوجراما – 3 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار – طبنجة ضغط هواء – مبلغ مالي – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك أحدهما).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري، بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.