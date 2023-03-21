الداخلية: بدء تشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل لعدد من السجون تجريبيا

أعلنت وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل «العاشر من رمضان الشرقية - أخميم الجديدة سوهاج - 15 مايو القاهرة» كبديل لعدد من السجون.

وتمّ توجيه الدعوة للسادة المسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للاطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة، في مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابي من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.