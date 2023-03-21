إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5689 ن ا ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

سيارات الإسعاف تنقل 7 مصابين

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف المصابين الـ 7 إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وهم جيهان جمال منصور، ونرمين ياسر عطية، شقيقتها رحمة وهند عبد الله عتيق، ورحمة عبد الحميد حماد، ومحمد حامد سالم، وحازم عبد الهادي سالم، جميعهم يقيمون بملوي، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.