الأجهزة الأمنية تلقي القبض على سيدة متهمة بقتل رضيعها في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سيدة لاتهامها بقتل رضيعها والتخلص من جثته في السلام، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، أيدتها، وجارِ استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثانِ، بلاغًا بالعثور على جثة رضيع، وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيع لم يتجاوز عمره عدة أيام وبه أثار طعنات في الصدر والبطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت إجراء تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على جثة المجني عليه، ومن خلال التحريات تم تحديد هوية الفاعلة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها، وحُرر محضرًا بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.