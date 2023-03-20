إصابة 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا «أسماء»

أصيب 18 عاملا جميعهم من قريتي الحوارتة ونزلة عبيد في شرق النيل بمحافظة المنيا، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بسبب انفجار الإطار الخلفي.

14 مصابا من قرية نزلة عبيد

واستقبلت مستشفى المنيا العام، 14 مصابا، من قرية نزلة عبيد بالوحدة المحلية لنزلة حسين بمركز المنيا وهم: يوسف إبراهيم عياد 25 سنة، عطا سعد مسعود 45 سنة، سليمان جاد الله سليمان 35 سنة، طه عيد أحمد 24 سنة، عماد رمزي فرج 40 سنة، سيد صادق عزيز 42 سنة، نبيل فوزي شكر الله 39 سنة، يوسف عياد يوسف 36 سنة، نبيل فتحي قليني 33 سنة، يوسف حنا صادق 28 سنة، كيرلس كرم سمير 20 سنة، صموئيل يوسف بشري 32 سنة، مرقص سليمان عزيز 37 سنة، كامل برسوم شاكر 50 سنة.

4 مصابين من قرية الحوارتة

كما استقبلت مستشفى المنيا العام، 4 عمال أصيبوا في نفس الحادث، جميعهم من قرية الحوارتة، بالوحدة المحلية لنزلة حسين، بمركز المنيا وهم: يوسف ماري صادق 34 سنة، هاني سعد مسعود 38 سنة، إسحاق إبراهيم عيد 35 سنة، فرج صادق فهمي 35 سنة.

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 8146 ن د ج، ربع نقل، بالوصلة التي تربط الطريقين الصحراوي الشرقي القديم بالجيش، بالقرب من كمين الصفا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب إنفجار الإطار الخلفي الإيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 18 عامل، وجميعهم يقيمون في قريتي الحوارتة ونزلة عبيد التابعتين للوحدة المحلية بنزلة حسين بشرق النيل.