ندوة تثقيفية عن الأمن الفكري ومواجهة التحديات في جامعة المنيا

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي بجامعة المنيا ندوة بعنوان «الكلمة مسؤولية لتقل خيرًا أو لتصمت وتجديد الولاء والانتماء وتأصيل رُوح المواطنة لدى الشباب المصري»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا.

الأمن الفكري ضرورة لمواجهة التحديات

وتناول المحاضر دكتور بليغ حمدي أستاذ أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، خلال محاضرته للطلاب، عددًا من الموضوعات دار حول مضمون الندوة ومنها الكلمة مسئولية فردية ووطنية، والأمن الفكري ضرورة لمواجهة التحديات المعاصرة الراهنة، وحماية الشباب المصري من الأفكار الهدامة المتطرفة، وآفات اللسان.

أسلحة المؤامرات الخارجية ضد الوطن

كما تناول المحاضر التعريف بوسائل وأسلحة المؤامرات الخارجية ضد الوطن وآليات الدولة المصرية في تدعيم الانتماء الوطني، وخطتها في مواجهة تحديات الفكر المتطرف، وحروب الجيل الرابع والشباب المصري.

جاءت الندوة بحضور وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبإشراف الدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ومحمد مختار، الأخصائي بإدارة النشاط الثقافي والعلمي.