زلزال يضرب دولة شيلي في أمريكا الجنوبية

ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي، قبل عدة ساعات، فيما قالت مراكز رصد الزلزال في تشيلي، إن الهزة الأرضية استمرت لمدة 25 ثانية.

وتتعرض القشرة الأرضية لهزات أرضية كبيرة منذ حدوث زلزال كهرمان مرعش، الذي ضرب الجنوب التركي وأجزاء من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد عن 50 ألف قتيل في البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

وقبل قليل شعر السكان في عاصمتي باكستان وأفغانستان، بهزة قوية بلغت 6.8 درجة، مصدرها إقليم هندوكوش الأفغاني.