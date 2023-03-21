إحالة أوراق سائق «توك توك»إلى المفتي لاتهامه بالاعتداء على طفلة ببني سويف

قررت محكمة جنايات بني سويف، إحالة أوراق سائق «توك توك»إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي، على خلفية اتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات من قرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف وقيامه باستدراجها داخل الزراعات واغتصابها.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بدوي محمد السيد بدوى وأحمد محمد المهدي وأمانة سر جمال أحمد عبد الله فى القضية رقم 28331 لسنة 2020.

إحالة أوراق سائق توك توك إلى مفتي الجمهورية

كان المستشار مصطفى المتناوي المحامى العام لنيابات بني سويف، أحال المتهم «س.ع.ع» سائق توك توك يقيم بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 14 أغسطس 2022 خطف المجني عليها الطفلة «ملك خ. ا 8» أعوام عن طريق التحايل عليها بأن استغل صغر سنها وأخبرها بأنه سيقوم بتوصيلها إلى محطة القطار للذهاب إلى عمتها بالقاهرة واستدرج المجنى عليها الى إحدى الزراعات قاصداً إبعادها عن أهليتها والانفراد بها.

تفاصيل اغتصاب سائق توك توك لطفلة في بني سويف

ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف إلى المتهم واقعة ارتبطت بالخطف وهي مواقعة أنثى بأنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها الطفلة «ملك» بغير رضاها في الزراعات، وطلب خلع ملابسها فأقدم على تهديدها وإجبارها على مواقعتها.