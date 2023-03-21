خالد البلشي لـ قصواء الخلالي: قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمات أمر مقدر وأسعدني كثيرا

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنّه كان أحد الموافقين على رعاية مؤسسة الرئاسة لاحتفالية يوبيل نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنه دعا الجمعية العمومية إلى تقييمه وحسابه.

العفو عن الغارمات

وأضاف البلشي، خلال حواره مع الاعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أن العفو عن الغارمات مُقدر من جانبه، وهو القرار الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة قرارات أمس الاثنين، في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية: «كان كل حلمي إني أشوف الناس بتخرج، هذا شيء يسعدني، أي خروج إضافة لحالة مختلفة وأتمنى أن يستمر».

خطوة مقدرة

وأشار إلى أنه يحلم بأن يكون للجماعة الصحفية نصيب وتنازل جزءً من الإفراجات، مشددًا على أن العفو عن الغارمات خطوة مُقدرة لأنها تعبير عن إمكانية أن نخطو خطوات إلى الأمام: «هذا الشيء أسعدني جدا».