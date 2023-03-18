خالد ميري يهنئ البلشي بفوزه في انتخابات الصحفيين

نشر الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، تهنئة لمنافسه الكاتب الصحفي خالد البلشي، والذي فاز بالمنصب.

البلشي نقيبا للصحفيين

وكتب «ميري» عبر صفحته على «فيسبوك»: «خالص التهاني للزميل خالد البلشى بفوزه بمقعد نقيب الصحفيين، وأمنياتى القلبية للجماعة الصحفية بالنجاح، وتحقيق كل ما يتمنوه».

البلشي يشكر ميري

ومن جانبه، كان وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، بعد إعلان فوزه بمقعد نقابة الصحفيين، الشكر لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري.