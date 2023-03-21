إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي شمال المنيا

شهد طريق شمال المنيا الصحراوي الغربي، حادث مروع تصادم 3 سيارات نقل، بينها تريلا محملة بالقمح، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة.

بلاغ الحادث

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة في مركز سمالوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث برفقة سيارات الإسعاف.

إصابة 5 أشخاص بسبب السرعة

وبالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: محمد عبد المنعم 41 عاما، سائق، مقيم في محافظة الغربية، مصاب ببتر بالساق الأيسر، عمر رجب عبد الوهاب 26 عاما، سائق، مقيم ببني مزار، مصاب بخلع بالكتف، محمد جمال أبو الليل 24 عاما، عامل، مقيم ببني مزار، مصاب بسحجات، محمود محمد راغب 23 عاما، تباع، مقيم بالدقهلية، مصاب باشتباه ارتجاج، وشخص خامس، مجهول الاسم والعنوان، مصاب بغيبوبة تامة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارات الثلاثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.