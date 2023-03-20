إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 13 شخصا، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل قرية السرارية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل قرية السرارية في مركز سمالوط.

نقل 13 مصابا إلى مستشفى سمالوط

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا وهم: محمود شعبان عبد الحكيم 24 عاما، محمد نبيل عطفي 22 عاما، طه صابر عمر 29 عاما، كريم سامي قرني 19 عاما، عرفات محمد مفتاح 21 عاما، رامي فضل 20 عاما، مصطفي ممدوح 29 عاما، هيدي اأشرف 21 عاما، أماني صلاح 27 عاما، مصطفي إسماعيل 27 عاما، إيهاب أحمد 24 عاما، معتصم نبيل 18 عاما، محمد عاطف 55 عاما، ويقيمون بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، ومراكز أبوقرقاص وملوي ومغاغة ومطاي في المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه نزيف وارتجاج وكسور وكدمات وسحجات، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.