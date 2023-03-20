تفاصيل إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري أكتوبر

أصيب اثنان في حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في توقف الحركة المرورية، وانتقل رجال الشرطة ورجال المرور إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الجيزة بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى كوبري أكتوبر، وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة والمرور الى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بين 3 سيارات ملاكي أعلى الكوبري في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى منطقة رمسيس.

كما قام رجال المرور بالاستعانة بالأوناش المرورية ورفع حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية الى طبيعتها مرة أخري، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفي لعمل الإسعافات اللازمة لهما، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.