مصرع سائق «توك توك» في حادث تصادم مع سيارة نقل بكفر الزيات

لقي شخص مصرعه، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل بمركبة «توك توك» بمنطقة «أم زغلول»، بالقرب من مستشفى الحميات، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع سائق

وتلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل ومركبة «توك توك» بمنطقة «أم زغلول»، بالقرب من مستشفى الحميات، ما أسفر عن مصرع شخص.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع سائق «توك توك»، ويدعى أسامة سالم الشاذلي، 47 عاماً، مقيم بقرية كفر حشاد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بمركبة «توك توك»، بمنطقة «أم زغلول»، بالقرب من مستشفى الحميات بمدينة كفر الزيات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

رفع آثار الحادث

وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، والتحفظ على سائق السيارة والمركبات المتسببة في الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على الأسباب والملابسات، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.