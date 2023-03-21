محمد الباز لـ قصواء الخلالي: حقوق الصحفيين تأتي بالتفاوض

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين عندما زار مقر جريدة الدستور كان حريصا على رسم صورة مختلفة تعاكس الصورة التي كان يرسمها له الكثيرون في المجال الصحفي والسياسي؛ فهو يعي معنى الدولة وفكرة حقوق الصحفيين تأتي بالتفاوض وليس الصدام.

وأضاف «الباز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن انتخابات الصحفيين جرت على جو طبيعي للغاية حتى وإن رأى البعض أن هناك دعما لمرشح ما لأن هذه طبيعة الأشياء، ولكن في النهاية كنا أمام مشهد انتخابي.

الدولة لا تتدخل ضد إرادة مواطنيها

ولفت إلى أن الدولة لا تتدخل ضد إرادة مواطنيها أي كانت هذه الإرادة والنتيجة التي ترجمتها هذه الإرادة، كما أنها لا تعادي أحدا ولا تخاصم أحد من أبنائها طالما يعمل بالقانون.

أخشى عليه من مناصريه

وأشار إلى أنه لا يخاف على خالد البلشي نقيب الصحفيين من مناوئيه، فالاختلاف موجود، لكن يخشى عليه من مناصريه، لافتا إلى أنه يحتاج إلى مزيد من الثقة لتحقيق أهدافه.