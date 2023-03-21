تفاصيل وأسماء ضحايا حادث الصحراوي القديم بالمنيا.. متوفي واحد و17 مصابا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم حادث انقلاب سيارة نقل قلاب يستقلها 18 شخصا جميعهم من مركز ملوي في جنوب المنيا، مما أسفر عن مصرع واحد وإصابة 17 آخرين، وجرى نقلهم للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين بالفحص مصرع نادي محمد عمر 32 عاما، مقيم بمركز ملوي.

إصابة 17 شخصا جميعهم من ملوي

وأصيب في الحادث 17 شخصا وهم: حامد عبد المقصود 53 عاما، عادل حجازي 39 عاما، جابر بدوي 49 عاما، محمد كمال 51 عاما، سمير طه 47 عاما، طارق إبراهيم 42 عاما، جميل موسي 45 عاما، حسني فاروق 42 عاما، محمود فضل 52 عاما، ناصر رمضان 52 عاما، محمود راتب 42 عاما، نبيل خليل 48 عاما، يحي سعد 45 عاما، خضر عبد الحميد 50 عاما، أبو القاسم عبد الحميد 52 عاما، نور فاروق 45 عاما، وضاحي عبد الرحيم 48 عاما.

نقل 2 من المصابين إلى مستشفي أسيوط

تم نقل المصابين وجميعهم من مركز ملوي إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وبتر بالساق ونزيف وكسور، وقررت المستشفى تحويل المصابين الأول والثاني وهما: حامد عبد المقصود، وعادل حجازي إلى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارَا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل قلاب تابعة لوحدة محلية، يستقلها 18 شخصا، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري كمين البرشا أمام مركز ملوي، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.