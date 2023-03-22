تفاصيل شهادة فحص المقبلين على الزواج بالغربية.. 8 تحاليل واستبيان نفسي

تواصل مراكز فحص المقبلين على الزواج، عملها في استقبال الراغبين في الزواج، وإجراء الفحوصات الطبية، منها إدارة كفر الزيات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالغربية، تحت إشراف الدكتورة فايزة راغب.

متطلبات الحصول على شهادة فحص المقبلين على الزواج

وقالت دكتورة مها زويل، مسؤول رعاية الأمومة والطفولة والمشرف على مبادرة فحص المقبلين على الزواج بكفر الزيات، إن الحصول على شهادة فحص المقبلين على الزواج، يتطلب المرور بعدة مراحل وخطوات وتحاليل وتعهد كل طرف بإخبار الطرف الآخر بنتيجة الفحص.

أنواع التحاليل

وأوضحت لـ«الوطن»، أن فحص المقبلين على الزواج، يخضعون إلى مجموعة من التحاليل وهي كالتالي:

- تحليل الأمراض الوراثية

- تحليل فيروسات b ,c إيدز hip

- تحليل فصيلة و rh

- سكر عشوائي وهيمجلوبين

- طول ووزن ، وضغط

- الحالة النفسية

28 سؤالا للحالة النفسية

وأوضحت دكتورة إيمان الحمراوي أخصائية طب أسرة ومسؤولة فحص ما قبل الزواج بالإدارة الصحية بكفر الزيات، أن الحالة النفسية للمقبلين على الزواج، تكون عبارة عن حالة استبيان، من 28 سؤالا يتم سؤالها المتقدمين على الزواج، من أجل معرفة وتقييم الحالة النفسية، وتم إعداد تلك الأسئلة من قبل الوزارة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن تقييم الحالة يتم من قبل استشاريين نفسيين من وزارة الصحة، وبيتم التواصل مع الشخص في حالة أنه يعاني من اضربات نفسية والعمل علاجه، بجانب تقديم المشورة.

رسوم استخراج الشهادة

وأضاف الدكتور محمود البنا، بقسم رعاية الأمومة والطفولة، لـ "الوطن" بأن تكلفة استخراج الشهادة 220جنية، عبارة عن 180 جنيه رسوم التحاليل، و40 جنيه، رسوم طباعة، و أن فترة تسليم الشهادة خلال 14 يوما، و يتم استخراجها من أي مركز بالجمهورية، ويتم تسليم الزوج والزوجة كلا منهما الشهادة الخاصة بهما، بشكل شخصي، ويتم الحصول على إقرار كلا منهما علي ضرورة إخبار الطرف الآخر بنتيجة الفحص.