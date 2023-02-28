سعر استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج 2023.. وأماكن الوحدات الصحية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن سعر استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج 2023 تصل الى 220 جنيها بكل أسعار التحاليل والرسومات لكل طرف بمفرده، مشيرا إلى أن أسعار التحاليل رمزية ويجب على المقبلين على الزواج الحرص على إجراء التحاليل والفحوصات المختلفة للتأكد من حصتهم وخلوهم من الأمراض المعدية.

سعر استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أماكن استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج داخل الوحدات الصحية وهي 303 وحدة صحية ومركز طبي على مستوى محافظات الجمهورية متوافر بها أجهزة طبية ومستلزمات خاصة بمبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، لافتا إلى أن مدة استخراج الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج لا تستغرق أكثر من 14 يوما، ويجرى إرسال رسالة نصية للعروسين لاستيلام الشهادة الصحية.

أسعار تحاليل الزواج فى مصر

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التحاليل المطلوبة من المقبلين على الزواج هم «مرض الإيدز ومرض الزهيري وفيروس الكبدي بي وسي»، لافتا إلى أن إجراء الفحوصات الطبية لا تأخذ وقت كثير هي ساعة، بالإضافة إلى المشورة الطبية التي تقدم للطرفين عن أهمية الزواج ومعرفة الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الطرفين خلال العلاقة الزوجية، أو التي يمكن أن تنتقل من الأم الى الطفل.

وعن مواعيد عمل الوحدات الصحية، قال الدكتور حسام عبدالغفار، مواعيد عمل الوحدات الصحية والمراكز الطبية تبدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.