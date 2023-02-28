صحة كفر الشيخ: انتظام أعمال مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» بـ11 منشأة صحية

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، انتظام أعمال مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»، منذ انطلاقها أول أمس الأحد، بجميع مراكز ووحدات تقديم خدمات المبادرة بنطاق المحافظة.

تطبيق العمل بشهادات الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج

وقالت «محمود»، أنه جرى تخصيص 11 منشأة صحية بمختلف أنحاء المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وبدء العمل بنموذج الشهادة الطبية المؤمنة المستحدثة، مشيرةً إلي أن هناك متابعة يومية من خلال المرور على جميع المراكز الطبية التابعة للإدارات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ودور الرعاية الصحية، لمتابعة انتظام خدمات المبادرة.

تسليم أول شهادة للمواطنين بعد 15 يوم

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، أنه يتم عمل الفحوصات الطبية الخاصة بالمبادرة، وتقديم المشورة النفسية والوراثية، وعمل تثقيف صحي للمقبلين علي الزواج، حرصاً على سلامتهم، وتنشأة جيل صحيح خالٍ من الأمراض، لافتةً أنه سيتم تسليم أول شهادة للمواطنين بعد 15 يوما، ويتم إحالة الذين يحتاجون إلى العلاج للأماكن المخصصة لذلك بعد تقديم التثقيف الصحي لهم والمشورة الوراثية.

المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية

يأتي ذلك، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبمتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وإشراف الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، وبالتعاون مع فريق عمل إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية.

مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

وتأتي مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» في إطار حرص الدولة على أن تكون مصر خالية من الأمراض، وضمان حياة صحية كريمة للأسرة المصرية، وسعياً لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.