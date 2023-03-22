رئيس كوريا الجنوبية يطالب بتحديد الحد الأقصى لمدة العمل: 60 ساعة أسبوعيا

طالب رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول أن يكون نظام ساعات العمل الأسبوعية مرنًا مطالبًا بتحديد الحد الأقصى لساعات العمل بـ60 ساعة أسبوعيًا.

مناقشة الخطة المقترحة لرفع الحد الأقصى لساعات

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية يونهاب فإن الرئيس الكوري الجنوبي علق على نظام ساعات العمل الأسبوعية الحالي والذي تبلغ عدد ساعاته 52 ساعة، مشيرًا خلال اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الخطة المقترحة لرفع الحد الأقصى لساعات العمل، مشددًا على أن الحكومة ستتوصل إلى إجراء تكميلي، مؤكدًا أنها تستمع بعناية لأصوات العمال الشباب والأعضاء غير النقابيين والعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

العمل أكثر من 60 ساعة أسبوعيًا أمر مستحيل

وأشار إلى أنه ما زال عند رأيه في أن العمل أكثر من 60 ساعة أسبوعيًا أمر مستحيل من أجل حماية الصحة، مطالبًا بابتكار وتدبير ضمان مؤكدة تزيل مخاوف وقلق العمال المستضعفين.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد مرر مشروع قانون يقضي بتقليل الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، من 68 ساعة إلى 52 ساعة، في محاولة لتعزيز الإنتاجية في البلاد، وتشجيع الموظفين على زيادة المواليد.