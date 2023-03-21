كوريا الجنوبية تسجل 12 ألفا و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 12 ألفا و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 مليونا و714 ألفا و976 إصابة.

7 وفيات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وأوضحت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن من بين الإصابات الجديدة المسجلة، 17 حالة وافدة من الخارج، مشيرة إلى تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتابعت «مكافحة الأمراض» قائلة، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفعت إلى 34 ألفا و178 حالة وفاة.