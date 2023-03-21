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كوريا الجنوبية تسجل 12 ألفا و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب:

حسن رمضان
07:56 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 12 ألفا و16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 مليونا و714 ألفا و976 إصابة.

7 وفيات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وأوضحت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، أن من بين الإصابات الجديدة المسجلة، 17 حالة وافدة من الخارج، مشيرة إلى تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتابعت «مكافحة الأمراض» قائلة، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ارتفعت إلى  34 ألفا و178 حالة وفاة.

 

 

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