كوريا الجنوبية ترفع إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام اليوم

ترفع السلطات في كوريا الجنوبية إلزامية، اليوم الاثنين، ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام مثل الحافلات ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة والطائرات اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد مرور سنتين و5 أشهر من فرضها لمكافحة فيروس كورونا في أكتوبر 2020.

رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الصيدليات المقامة في الأماكن العامة المفتوحة

كما سترفع السلطات في كوريا الجنوبية إلزامية، ارتداء الكمامات في الصيدليات المقامة في الأماكن العامة المفتوحة مثل متاجر التجزئة، اعتبار من اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسيظل فرض ارتداء الكمامات ساريا في المرافق الطبية والصيدليات باستثناء الصيدليات في الأماكن العامة المفتوحة والمرافق الأكثر عرضة لتفشي العدوى.

3 آلاف و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونصحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، باستمرار ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام في أوقات الازدحام، وفقا لما ذكرته إذاعة «كيه بي إس».

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 3 آلاف و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 14 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 30 مليون و702 ألف و960 حالة.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجلت 9 وفيات بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و171 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.