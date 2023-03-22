هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب شمال شرق أسوان

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجَّلت هزة أرضية وقعت على بعد 17 كيلو مترا شمال شرق أسوان.

تفاصيل الهزة الأرضية

وأوضح المعهد، في نبأ عاجل له، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ووقعت على خط طول 33.25 شرقًا ودائرة عرض 34.38 وعلى عمق 10 كيلو مترات.

لا خسائر في الأرواح أو الممتلكات

وأشار المعهد إلى أن ورد له ما يفيد الشعور بالهزة ولكن لم يرد وقوع أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح.