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هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب شمال شرق أسوان

كتب:

أحمد حامد دياب
03:41 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
محطة رصد الزلازل

محطة رصد الزلازل

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجَّلت هزة أرضية وقعت على بعد 17 كيلو مترا شمال شرق أسوان.

تفاصيل الهزة الأرضية

وأوضح المعهد، في نبأ عاجل له، أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ووقعت على خط طول 33.25 شرقًا ودائرة عرض 34.38 وعلى عمق 10 كيلو مترات.

لا خسائر في الأرواح أو الممتلكات

وأشار المعهد إلى أن ورد له ما يفيد الشعور بالهزة ولكن لم يرد وقوع أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح.

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بقلم أحمد حامد دياب