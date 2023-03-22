كوريا الشمالية تمدد فترة التجنيد الإجباري لـ10 سنوات: منها 3 سنوات زراعة

كشف تقرير حديث صادر عن جهاز المخابرات الأمريكية أن كوريا الشمالية أعادت تمديد فترة الخدمة العسكرية للرجال في كوريا الشمالية لتصل لـ 10 سنوات كحد أقصى.

جميع الرجال والنساء في كوريا الشمالية يجب أن يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية

ونقلت وكالة الأخبار الكورية الجنوبية «يونهاب» عن منشور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السنوي «حقائق العالم» أن جميع الرجال والنساء في كوريا الشمالية يجب أن يؤدوا الخدمة العسكرية الإلزامية عند بلوغ سن 17 سنة على أن تبلغ فترة الخدمة العسكرية للرجال إلى 10 سنوات وللنساء 8 سنوات كحد أقصى.

وكانت كوريا الشمالية قد قلصت فترة الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال لتصل لـ 7 سنوات للرجال و5 سنوات للنساء قبل أن تعيد تمديدها مرة أخرى.

عدد سكان كوريا الشمالية 26 مليونا

وبحسب مراقبين فإن كوريا الشمالية إعادت تمديد فترة الخدمة العسكرية لأن الخدمة العسكرية لا تكتمل إلا بعد 3 سنوات من الزراعة في المناطق الريفية، في الوقت الذي يبلغ فيه المجندين أغلبية الجيش الكوري الشمالي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و54 عاما بنسبة 20% ومن الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما نسبة 30%، بالاضافة لجنود الاحتياط والقوات شبه العسكرية، بينما تبلغ عدد النساء 20% من اجمالي الجيش في البلد البالغ عدد سكانه 26 مليون نسمة.