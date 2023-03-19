أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: شينزو آبي قال إن أوباما لم يكن جادا في مواجهة كوريا الشمالية

استعرض الإعلامي أحمد المسلماني، مذكرات شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الأسبق، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لم يكن جادا في مواجهة كوريا الشمالية، حيث أطلق مصطلحا اسمه «الصبر الاستراتيجي».

قضية المختطفين اليابانيين

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة الحياة، أنّ شينزو آبي أكد أنّ أوباما لم يتعاطف مع اليابان في قضية المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية، كما تطرق الإعلامي أيضا إلى موقف آبي من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، حيث كان معجبا به.

اقتراح شينزو آبي

وتابع المسلماني: «شينزو آبي اقترح على ترامب أن يقول إن أمريكا تؤيد اليابان بنسبة 100%، لأن بداية تصريحات ترامب هي أن اليابان يجب أن تدفع حتى ندافع عنها، وهو ما قاله ترامب بالحرف، ومكالماتهما الهاتفية كانت مطولة جدا ومعظمها عن لعبة الجولف، لأنه كان مغرما بهذه اللعبة».